J.P. Morgan reprend la couverture des négociants en matières premières agricoles ADM et Bunge

20 août - ** J.P. Morgan prend en charge la couverture d'Archer-Daniels-Midland ADM.N et de Bunge Global BG.N , avec des notations "neutre" et "surpondérée" respectivement

** Le nouveau PT de 61 $ pour ADM représente une hausse de 1,7 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action mardi

** La société de courtage indique qu'il y aura une hausse potentielle des bénéfices au cours des deux prochaines années par rapport aux estimations consensuelles, mais pas suffisamment pour l'instant pour justifier une évaluation plus positive ** Les bénéfices devraient être soutenus par les marges de broyage et de nutrition; la pression persiste sur les produits raffinés et les services agricoles sont incertains dans le contexte des tensions commerciales

** Le nouveau PT de 95 $ pour BG représente une hausse d'environ 19 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce que les bénéfices de BG bénéficient progressivement de politiques plus favorables en matière de biocarburants aux États-Unis, de déploiements de capitaux, de synergies liées à Viterra et d'une éventuelle normalisation des bénéfices de merchandising

** En tenant compte des mouvements de la séance, ADM et BG sont en hausse de 18,7 % et 4 % respectivement depuis le début de l'année