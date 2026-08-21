J.P. Morgan reprend la couverture de Stoke Therapeutics avec une recommandation « surpondérer » ; le cours de l'action progresse

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21 août - ** L'action de la société américaine de biotechnologie Stoke Therapeutics ( STOK.O ) progresse de 1,4% à 31,85 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 40 dollars

** L'analyste estime qu'il existe « une forte probabilité de succès pour l'essai EMPEROR de phase III sur le zorevunersen dans le syndrome de Dravet, en ce qui concerne son critère d'évaluation principal, à savoir la réduction des crises »

** Plus tôt ce mois-ci, le chiffre d'affaires de STOK au deuxième trimestre a reculé en raison d’une baisse des revenus liés aux collaborations et aux licences, et la perte nette s’est creusée

** Les 14 courtiers attribuent tous à STOK une recommandation « acheter » ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 46 $ - données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 1% depuis le début de l’année