J.P. Morgan relève son objectif de cours pour Kilroy Realty, citant les gains de location et le potentiel de hausse de Maple Plaza

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** J.P. Morgan relève son objectif de cours pour la société de fiducie immobilière commerciale Kilroy Realty

KRC.N de 40 $ à 46 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 9,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient l'évaluation à "surpondérer"

** La société de courtage indique que KRC bénéficiera de l'amélioration de la location sur la côte ouest, des retombées positives de l'acquisition de Maple Plaza et de la reprise du marché des bureaux

** La société de courtage relève l'estimation du FFO (Fonds provenant de l'exploitation) par action de KRC pour 2025 de 3,98 dollars à 4,14 dollars.

** J.P. Morgan ajoute qu'il a révisé à la baisse les estimations de KRC pour 2026 et 2027 en raison de l'augmentation des frais généraux liés aux développements, en partie compensée par l'opération Maple Plaza

** Deux des 16 sociétés de courtage attribuent à l'action une recommandation d'"achat", douze de "conserver" et deux de "vente"; leur objectif de cours médian est de 40,50 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 3,8 % depuis le début de l'année