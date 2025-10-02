 Aller au contenu principal
J.P. Morgan relève son estimation de prix pour Moelis suite à l'accélération des fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** J.P. Morgan relève le prix de vente prévisionnel de la banque d'investissement Moelis MC.N à 78 $ contre 71 $; conserve la note "hold"

** Les actions de MC sont en hausse de 9,1 % à 75 $ avant le marché

** La société de courtage met à jour son modèle après un trimestre solide, soutenu par l'accélération des transactions sous forme de fusions-acquisitions et d'introductions en bourse suite à la volatilité du marché induite par le Jour de la Libération

** J.P. Morgan prévoit une forte croissance des bénéfices jusqu'à l'exercice 27 en raison de la confiance dans la croissance soutenue des bénéfices et l'expansion des marges

** Deux des huit analystes couvrant l'action ont une note d'au moins "achat", quatre une note de "maintien" et deux une note de "vente"; la prévision médiane est de 78 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de MC ont baissé de 7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MOELIS & CO RG-A
68,680 USD NYSE 0,00%
