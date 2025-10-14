J.P.Morgan relève le PT de Wabtec ; signale l'incertitude tarifaire à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** J.P.Morgan relève l'objectif de cours (PT) du fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N de 200 à 215 dollars, ce qui représente une hausse de 11,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'impact des droits de douane de 50 % sur la teneur en acier des importations et sur l'Inde reste une boîte noire pour les investisseurs, étant donné le peu de données publiques et de commentaires de la direction ", indique la maison de courtage

** La maison de courtage indique que cela devrait probablement accélérer la fixation des prix l'année prochaine, ce qui devrait atténuer certaines inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de la croissance organique du chiffre d'affaires en raison des fusions-acquisitions ferroviaires spéculées

** La société de courtage estime que le bénéfice par action du troisième trimestre sera de 2,30 dollars, contre un consensus de 2,29 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sept des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et cinq comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 228,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 2 % depuis le début de l'année