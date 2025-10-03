J.P.Morgan relève le PT de Tesla suite aux livraisons optimistes du T3 ; les actions augmentent

3 octobre - ** J.P.Morgan relève le PT de Tesla

TSLA.O de 115 $ à 150 $ suite à des livraisons optimistes du troisième trimestre

** Le nouveau PT représente une baisse de 65,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de TSLA augmentent de près de 1 % à environ 441,4 $ avant le marché

** Le courtier revoit à la hausse l'estimation du BPA de la société pour le 3e trimestre de l'exercice 25 à 0,59 $, soit une baisse de 18 % en glissement annuel par rapport aux 0,72 $ d'il y a un an

** "Il nous semble trop tôt pour déclarer que Tesla est durablement revenue à la croissance de son activité principale, et nous ne nous attendons pas à des révisions d'estimations de consensus significativement positives pour les périodes au-delà du T3", déclare la société de courtage.

** 24 des 54 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et 11 à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 341 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 8 % depuis le début de l'année