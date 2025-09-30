J.P.Morgan relève le PT de General Motors en raison de ses efforts de relocalisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** J.P.Morgan relève le PT de General Motors GM.N de 60 à 80 dollars en raison des efforts de relocalisation et de l'évolution favorable de la réglementation

** Le nouveau PT représente une hausse de 30,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les changements positifs contribuant à la résilience accrue de GM comprennent une plus grande discipline commerciale, une structure de coûts allégée, des opérations internationales restructurées et un bilan désendetté et sans risque ", déclare J.P.Morgan

** ajoute que GM vise à compenser 30 % de l'impact des droits de douane en 2025 grâce à une approche en trois volets: ajustements de prix, relocalisation et réductions structurelles des coûts

** 17 courtiers sur 29 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 62 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 15 % depuis le début de l'année