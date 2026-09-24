J.P. Morgan relève la recommandation sur CoreWeave à « surpondérer » ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action CoreWeave CRWV.O progresse de 1,3 % à 87,94 dollars avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan relève la recommandation sur le titre neocloud de « neutre » à « surpondérer »

** La banque invoque « un contexte tarifaire favorable pour les services de calcul, compte tenu de la forte demande »

** L'analyse indique que la volonté de CRWV « de privilégier les contrats à court terme à des tarifs majorés » fait grimper les prévisions de chiffre d'affaires et de marge

** 29 des 41 courtiers attribuent à CRWV la recommandation « acheter » ou supérieure, 10 « conserver » et 2 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 150 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 21,4 % depuis le début de l'année