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J.P. Morgan relève la note du groupe Baldwin après la publication d'un rapport sur son retrait de la cote
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** Le titre de la société de distribution d'assurances Baldwin Group BWIN.O progresse de 21% à 21,1 $

** J.P. Morgan relève la recommandation sur BWIN de "neutre" à "surpondérer"; il relève également son objectif de cours de 25 $ à 28 $, soit un potentiel de hausse de 38,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Jeudi dernier en fin de journée, Insurance Insider a rapporté que BWIN étudiait la possibilité d’une opération de retrait de la cote

** J.P. Morgan estime qu’une opération de retrait de la cote est un scénario suffisamment plausible qui pourrait cristalliser la valeur de l’action en permettant à un nouveau propriétaire de tirer parti de l’amélioration des fondamentaux au cours des prochaines années

** Sept analystes sur onze attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat" et quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 27,23 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 1,9% depuis le début de l'année

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