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J.P. Morgan relève la note de Tesla à “neutre” et estime que la robotique sera le moteur de sa croissance à long terme
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 10:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Vendredi, J.P. Morgan a relevé la note de Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, de “sous-pondérer” à “neutre”, en expliquant que la valorisation du constructeur de véhicules électriques était de plus en plus tirée par son engagement dans la conduite autonome et la robotique plutôt que par ses bénéfices à court terme.

Cette vision plus optimiste de Tesla intervient alors que Musk poursuit son expansion dans de multiples projets technologiques. Musk s'apprête également à introduire en Bourse SpaceX SPCX.O , dans ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en Bourse jamais enregistrée, avec une valorisation d'environ 1 700 milliards de dollars et une entrée sur le marché boursier prévue le 12 juin.

Les investisseurs regardent au-delà du ralentissement de l'activité principale de Tesla dans le domaine des véhicules électriques et se concentrent sur les opportunités de croissance futures, notamment les robotaxis , les robots humanoïdes, les puces d'IA et les services logiciels qui pourraient redéfinir le profil de bénéfices de l'entreprise au cours de la prochaine décennie, a déclaré la société de courtage.

Les analystes de J.P. Morgan, dirigés par Rajat Gupta, qui a pris en charge la couverture du titre le mois dernier, ont souligné le niveau inégalé d'intégration verticale de Tesla entre le matériel et les logiciels.

“Nous pensons que cet aspect est encore quelque peu sous-estimé et mal compris, mais qu’il confère un avantage de départ indéniable.”

Reflétant cet optimisme, J.P. Morgan a relevé son objectif de cours sur l'action Tesla de 145 $ à 475 $.

La société de courtage estime également que le bénéfice par action de Tesla (EPS) pourrait “potentiellement s’inflexer” au-delà de 2028 et presque tripler pour atteindre environ $7,50 d’ici 2030, contre environ $1,95 en 2026.

Tesla a annoncé un BPA ajusté de 41 cents pour le premier trimestre 2026.

L'action Tesla a légèrement reculé vendredi lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Le chiffre d'affaires de la société devrait plus que doubler, passant d'environ 95 milliards de dollars en 2025 à environ 203 milliards de dollars d'ici 2030, a indiqué la société de courtage, près de la moitié de cette croissance provenant des services et des nouvelles activités liées à l'autonomie et à la robotique.

Rajat Gupta évalue Tesla sur cinq marchés interdépendants: l'automobile, le stockage d'énergie, les robotaxis, les robots humanoïdes et les licences d'infrastructure, avec un marché potentiel combiné d'environ 3 900 milliards de dollars d'ici 2035.

La société de courtage a toutefois averti que les risques liés à la mise en œuvre restent élevés, notamment en ce qui concerne les autorisations réglementaires, la validation de la sécurité et la mise à l'échelle des nouvelles technologies.

Au moins 24 analystes attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 23 lui attribuent la note “conserver” et sept lui attribuent la note “vendre” ou inférieure, selon les données compilées par LSEG.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/06/2026 à 10:18:18.

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