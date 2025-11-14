 Aller au contenu principal
J.P. Morgan relève la note de la société de terres rares MP Materials à "surpondérer" en raison de son importance pour la sécurité nationale
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** J.P.Morgan a relevé son évaluation de l'action MP Materials MP.N de "neutre" à "surpondérer", citant l'importance sous-estimée de la sécurité nationale et la visibilité inégalée des bénéfices

** Les actions du mineur de terres rares sont en hausse marginale à 57,7 $ dans les échanges de pré-marché

** La semaine dernière, la perte de l'entreprise au troisième trimestre s'est creusée en raison de l'arrêt des ventes aux clients chinois dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain, bien que les résultats aient dépassé les attentes de Wall Street

** La société de courtage réduit également l'objectif de cours de 1 $ à 74 $, ce qui représente tout de même une hausse de 28,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action jeudi

** "Bien que la volatilité due à la vente au détail persistera probablement à court terme, nous pensons que les investisseurs à plus long terme devraient se rassurer en construisant une position dans une société soutenue par le gouvernement avec une visibilité inégalée sur les bénéfices où nous voyons un potentiel de hausse dans les années à venir"- JPM

** La note moyenne de 15 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 79 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de près de 269 % depuis le début de l'année

MP MATERIALS RG-A
57,530 USD NYSE -3,65%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/11/2025 à 11:07:38.

