J.P. Morgan relève la note de Bloomin' Brands à « neutre » ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions d' BLMN.O , propriétaire de la chaîne Outback Steakhouse (Bloomin' Brands), progressent de 6,2% à 8,40 dollars

** J.P. Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »; il relève également son objectif de cours de 6 à 13 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 64,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la rémunération des dirigeants est désormais « objective et cohérente », contrairement à la situation antérieure où trop d’exceptions conjoncturelles étaient accordées

** « Le secteur de la restauration décontractée serait “en bonne posture”, les consommateurs recherchant à nouveau des expériences conviviales en présentiel », indique J.P. Morgan

** Sur 11 courtiers, deux attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 8 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 12 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 35,8% depuis le début de l’année