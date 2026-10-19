J.P. Morgan relève la note d'Intel à « neutre » ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action du fabricant de puces Intel INTC.O progresse de près de 4 % à 93,41 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan relève sa recommandation sur le titre de « sous-pondérer » à « neutre » et s'attend à ce que l'augmentation des charges de travail liées à l'IA agentique et la pénurie de puces de pointe favorisent des révisions à la hausse des estimations de bénéfices jusqu'en 2027

** La société de courtage estime que l’entreprise a amélioré son exécution sous la direction de son directeur général, Lip-Bu Tan, grâce à une compétitivité accrue de ses puces, à de meilleurs progrès en matière de fabrication et à des opportunités de croissance dans le domaine des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC)

** Il ajoute qu’il suit de près la performance de la société concernant les processeurs pour centres de données, sa stratégie en matière d’IA, l’attrait de ses services de fonderie auprès des clients, ses succès en matière de conception d’ASIC et ses efforts pour renforcer son portefeuille de solutions de réseau pour centres de données

** 49 analystes attribuent en moyenne la note « conserver » au titre; le cours-cible médian s’établit à 111 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait progressé de 143,5 % depuis le début de l’année