 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

J.P. Morgan relève la note d'Intel à « neutre » ; le cours de l'action progresse
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 10:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action du fabricant de puces Intel INTC.O progresse de près de 4 % à 93,41 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan relève sa recommandation sur le titre de « sous-pondérer » à « neutre » et s'attend à ce que l'augmentation des charges de travail liées à l'IA agentique et la pénurie de puces de pointe favorisent des révisions à la hausse des estimations de bénéfices jusqu'en 2027

** La société de courtage estime que l’entreprise a amélioré son exécution sous la direction de son directeur général, Lip-Bu Tan, grâce à une compétitivité accrue de ses puces, à de meilleurs progrès en matière de fabrication et à des opportunités de croissance dans le domaine des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC)

** Il ajoute qu’il suit de près la performance de la société concernant les processeurs pour centres de données, sa stratégie en matière d’IA, l’attrait de ses services de fonderie auprès des clients, ses succès en matière de conception d’ASIC et ses efforts pour renforcer son portefeuille de solutions de réseau pour centres de données

** 49 analystes attribuent en moyenne la note « conserver » au titre; le cours-cible médian s’établit à 111 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait progressé de 143,5 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

INTEL
89,8500 USD NASDAQ -5,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BOIRON SA : Retour possible sur les supports
    BOIRON SA : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 19.10.2026 10:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • MANITOU : Retour possible sur les supports
    MANITOU : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 19.10.2026 10:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Satellite autour de la terre. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Euronext, SES, Eutelsat
    information fournie par Reuters 19.10.2026 10:13 

    * EURONEXT ENX.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 200 euros contre 156 euros. * SES SA SESFg.LU - Goldman Sachs reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter". * EUTELSAT ETL.PA - Goldman ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.10.2026 10:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 846,12 -1,39%
Pétrole Brent
107,82 +2,02%
HAFFNER ENERGY
0,718 +2,57%
EUTELSAT
1,675 -5,15%
2CRSI
25,92 -1,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank