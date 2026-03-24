J.P.Morgan relève la note d'Ecolab à "surpondérer", estimant que les risques liés au coût des matières premières ont été surestimés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** J.P.Morgan relève la valeur de la société de solutions pour l'eau Ecolab ECL.N de "neutre" à "surpondérer"

** La société de courtage souhaite "surpondérer" les sociétés à forte capitalisation "dotées d'un bon bilan, car elles pourraient surperformer dans un environnement opérationnel plus difficile"

** ECL prend des mesures sur une période de plusieurs années pour gérer ses activités avec une efficacité accrue et à moindre coût

** Le cours de l'action d'ECL a baissé ces dernières semaines "en raison des risques perçus d'érosion de la croissance des bénéfices due à la hausse des coûts des matières premières", ce qui, selon la maison de courtage, n'est probablement pas justifié

** La société de courtage estime que les entreprises de matériaux sont positivement sensibles à la désescalade au Moyen-Orient en raison des avantages découlant d'une inflation moindre des matières premières et d'une diminution des taux de croissance économique

** 17 courtiers sur 27 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 10 à "conserver"; la médiane des prévisions est de 326 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, ECL a baissé de 0,5% depuis le début de l'année