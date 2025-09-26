J.P. Morgan relève l'objectif de cours de Fox en raison d'une meilleure performance dans les segments du câble et de l'entreprise

26 septembre - ** J.P. Morgan relève l'objectif de cours de Fox Corp FOXA.O à 61 $ contre 57 $; maintient la note "neutre"

** La société de courtage prévoit que FOXA publiera des bénéfices plus élevés pour le premier trimestre fiscal et l'exercice 2026, citant de meilleures performances dans les segments du câble et de l'entreprise

** J.P. Morgan prévoit des perspectives légèrement meilleures pour les réseaux câblés que pour la télévision, en raison des commentaires positifs sur l'environnement de la demande publicitaire formulés par l'entreprise lors d'une récente conférence

** Neuf des 23 analystes attribuent à l'action une note "acheter" ou supérieure, 13 une note "conserver", et un une note "vendre"; l'objectif de cours médian est de 62 $ - données compilées par LSEG

** Les actions sont en hausse de 0,5 % à 60,50 $ avant le marché

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 24% depuis le début de l'année