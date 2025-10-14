J.P.Morgan relève l'objectif de cours de Caterpillar en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** J.P.Morgan relève l'objectif de cours du fabricant de machines lourdes Caterpillar CAT.N de 505 $ à 650 $, soit un potentiel de hausse de 28,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "De notre point de vue, le paramètre le plus important à surveiller dans les résultats du troisième trimestre est le carnet de commandes, étant donné les annonces d'accords de centres de données Joule et Hunt au cours du trimestre ", indique le courtier

** La majorité des commandes issues de l'annonce de Joule/Wheeler devrait s'ajouter au carnet de commandes du 3ème trimestre, tandis que le projet Hunt s'étend sur environ 5 ans et devrait être mis en œuvre par étapes

** Le courtier dit s'attendre à ce que la croissance du chiffre d'affaires s'accélère progressivement en 2026 et 2027 à mesure que la demande de construction et les prix s'améliorent et que la capacité augmente dans la production d'énergie

** La société dit qu'elle estime que le bénéfice par action du troisième trimestre sera de 4,53 dollars, contre 4,54 dollars pour la Bourse, selon les données compilées par LSEG

** 14 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur objectif de cours médian est de 445,3 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 39,1% depuis le début de l'année