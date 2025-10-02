J.P.Morgan relève l'estimation de Globe Life en raison de marges plus saines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** J.P.Morgan relève l' estimation de l'assureur vie Globe Life GL.N à 180 $, contre 160 $ auparavant

** La société prévoit des résultats optimistes pour Globe Life grâce à de solides marges d'assurance-vie, à l'amélioration des marges d'assurance-maladie, à des libérations de réserves importantes et à des rachats réguliers au troisième trimestre de 2025

** Le nouveau PT représente une hausse de 27,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "L'action GL a gagné du terrain en 2025, augmentant de 26% par rapport à une augmentation de 6% dans le secteur, mais nous prévoyons une surperformance supplémentaire", déclare J.P.Morgan

** 10 courtiers sur 12 évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; leur prévision médiane est de 160 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 26% depuis le début de l'année