J.P. Morgan relève l'estimation de BlackRock à la suite d'un afflux massif de capitaux

2 octobre - ** J.P. Morgan augmente le prix de vente du gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N à 1 242 $ contre 1 093 $; conserve la note "neutre"

** La société de courtage met à jour son modèle avant les résultats du troisième trimestre et augmente ses estimations suite à l'appréciation du marché et à la demande des investisseurs, en particulier pour les produits passifs

** J.P Morgan note que le T3 comprenait un trimestre complet suite à l'acquisition de HPS, finalisée le 1er juillet

** 16 des 19 analystes couvrant l'action ont une note d'au moins "achat", et trois une note de "maintien"; le prix médian est de 1 205 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de BLK ont augmenté de 11,31% depuis le début de l'année