J.P.Morgan réduit l'objectif de prix de TransDigm ; les actions chutent

9 octobre - ** J.P.Morgan réduit l'objectif de prix du fabricant de pièces d'avion TransDigm TDG.N à 1405 $ contre 1500 $, ce qui représente une hausse de 9,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de TransDigm chutent de près de 1 % à environ 1278,5 $ dans les premiers échanges

** "TDG a un modèle pour générer des rendements en actions en se concentrant sur le marché secondaire, en fixant des prix agressifs pour ses produits, en entreprenant des acquisitions relutives et en utilisant l'effet de levier financier", dit le courtier

** La sous-performance de la société depuis son dernier rapport sur les bénéfices est notable, et la société de courtage a été relativement prudente à l'égard du titre

** 18 des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et quatre comme "conservée"; leur estimation médiane est de 1550 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année