J.P.Morgan réduit l'objectif de cours de CSW Industrials en raison des risques macroéconomiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** J.P.Morgan réduit l'objectif de cours de la société de construction CSW Industrials CSW.N à 290 $, contre 320 $ auparavant, et maintient la note à "neutre".

** Le nouveau PT représente une prime de 12,6 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage indique que malgré l'acquisition de MARS Parts pour 650 millions de dollars, elle reste prudente quant aux vents contraires macroéconomiques à court terme sur le marché HVAC/R

** La forte dépendance de l'entreprise à l'égard des recettes américaines la rend vulnérable aux fluctuations économiques et aux changements de politique au niveau national, ce qui limite son isolation des avantages de la diversification mondiale

** Un des six courtiers évalue l'action à "acheter", cinq à "conserver"; leur estimation médiane est de 283 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait chuté de 27% depuis le début de l'année... comparé à une augmentation de 14,6% depuis le début de l'année de l'indice S&P 600 Building Products (Industry) .SPSMCBUI .