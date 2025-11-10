J.P. Morgan met en garde contre l'essoufflement du rally des investisseurs particuliers après une série de records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des données de la note de Goldman dans les paragraphes 9 à 11)

Les investisseurs particuliers réduisent leurs paris risqués après la plus longue période de hausse de ces dernières années, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note, marquant un changement de sentiment qui pourrait saper l'élan des actions américaines en plein essor.

La lecture de la maison de courtage de vendredi a montré une baisse des paris haussiers sur les options, avec des volumes d'options d'achat en baisse par rapport aux options de vente, après environ 140 jours de sentiment haussier des particuliers, la plus longue période depuis quatre ans que la maison de courtage suit ce type de données.

Les options d'achat indiquent généralement que l'on s'attend à ce que les prix augmentent, tandis que les options de vente reflètent un point de vue baissier.

Ce recul montre que les inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées , la fermeture prolongée du gouvernement et l'incertitude quant aux réductions des taux d'intérêt ont érodé le sentiment des investisseurs individuels.

L'appétit pour le risque des particuliers sert souvent de baromètre pour la confiance générale, en particulier dans les secteurs dynamiques. Autrefois considérés comme un phénomène de mode, les investisseurs particuliers ont contribué à atténuer les baisses ces dernières années, en considérant les creux du marché comme des opportunités d'achat.

Selon une note de Vanda Research datant du mois dernier, les investisseurs particuliers ont toujours considéré les replis du marché comme des occasions d'augmenter leur exposition . Ce filet de sécurité pourrait toutefois être en train de s'effriter.

LES ACTIONS TMT SONT LES PLUS TOUCHÉES

L'indicateur de confiance des particuliers de J.P. Morgan a également baissé, le recul étant le plus prononcé dans les actions des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications.

La maison de courtage a déclaré que les fonds spéculatifs ayant des positions courtes pourraient en bénéficier, mais que les stratégies long/short sur les actions pourraient en souffrir.

Par ailleurs, Goldman Sachs a indiqué dans une note datée de dimanche que les achats d'actions par les investisseurs individuels restaient importants sur le Nasdaq 100 .NDX , à forte composante technologique, et sur le S&P 500 .SPX , l'indice de référence.

Leurs prochains mouvements pourraient s'avérer cruciaux pour tester la résistance du marché jusqu'à la fin de l'année, d'autant plus que des questions se posent sur les valorisations élevées.

Les principaux indices de Wall Street ont perdu du terrain la semaine dernière , mettant fin à une série de trois semaines de hausse.