J.P. Morgan lance une unité de services de conseil pour les clients à long terme

J.P. Morgan JPM.N a déclaré lundi avoir lancé une nouvelle unité de conseil pour servir un groupe sélectionné de clients et élargir leur accès à l'expertise au-delà des transactions et des financements traditionnels.

Le marché des services de conseil en investissement devrait se développer en 2026, car l'adoption de la technologie, les changements géopolitiques et l'incertitude macroéconomique stimulent la demande d'expertise spécialisée sur les tendances du marché.

La nouvelle unité Special Advisory Services conseillera les clients sur des thèmes tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les actifs numériques, la géopolitique, les soins de santé, les chaînes d'approvisionnement et le développement durable.

Liz Myers, présidente mondiale de la banque d'investissement, dirigera cette unité, a indiqué la banque. Myers a plus de 30 ans d'expérience chez J.P. Morgan et a précédemment dirigé l'activité des marchés de capitaux mondiaux.

J.P. Morgan a déclaré que l'unité se concentrera sur les clients de longue date et de premier plan, y compris les entreprises qui veulent que la banque soit le conseiller principal pour les introductions en bourse, les clients établis qui poursuivent des opérations de transformation, et les entreprises de taille moyenne qui souhaitent faire de J.P. Morgan leur principal partenaire bancaire.