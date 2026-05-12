J.P. Morgan lance la couverture du fabricant de drones Aevex avec une recommandation « surpondérer » ; le titre en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Le titre du fabricant de drones Aevex AVEX.N progresse de 1,4% à 24,75 $ en pré-ouverture

** J.P. Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer » et fixe un objectif de cours à 33 $, soit une hausse potentielle de 35% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La banque indique: “Aevex a historiquement vendu la plupart de ses drones à l'Ukraine, et la rapidité avec laquelle cette source de revenus va s'amenuiser et être remplacée par des ventes vers d'autres pays sera probablement un sujet de débat majeur parmi les investisseurs”

** Basée à Solana Beach, en Californie, AVEX a vendu 16 millions d'actions pour lever 320 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis link le mois dernier

** JPM estime que les plateformes de navires de surface sans pilote de la société, Mako et Mako Lite, présentent un fort potentiel de croissance, compte tenu de l'augmentation du budget de la Marine américaine consacré aux capacités sans pilote

** Aevex fournit des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aériens au gouvernement américain et à ses alliés