J.P. Morgan Chase détient plus de 10% du capital de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 17:04

La société J.P. Morgan Chase a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 8 janvier 2026, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société DBV Technologies et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 30 658 076 actions DBV Technologies représentant autant de droits de vote, soit 13,20% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions DBV Technologies détenues par assimilation.

