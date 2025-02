J.P. Morgan Asset Management lance son premier fonds ELTIF

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management a annoncé le lancement de son premier fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF), le JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund. Ce fonds " evergreen donne accès à un portefeuille multi-alternatif géré activement et diversifié à l'échelle mondiale, offrant une exposition cœur et équilibrée aux marchés privés ".

Il est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition diversifiée à plus de 1 000 actifs privés, à travers toute une gamme de portefeuilles alternatifs établis et investis à l'échelle mondiale.

Le fonds investira dans plus de 15 sous-secteurs couvrant les actifs réels privés, l'immobilier, le crédit privé et le capital-investissement.

"Nous pensons qu'il est important non seulement de diversifier un portefeuille actions/obligations 60/40 avec des allocations aux marchés privés, mais aussi de poursuivre une stratégie diversifiée au sein des actifs alternatifs. C'est pourquoi nous sommes ravis d'offrir une solution qui permet aux investisseurs particuliers d'accéder à un portefeuille multi-alternatifs fondamental et évolutif, dans lequel ils peuvent effectuer des allocations et des rachats au fil du temps ", détaille Brandon Robinson, directeur mondial adjoint des marchés privés chez J.P. Morgan Asset Management, cité dans un communiqué.