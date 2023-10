J.P. Morgan Asset Management élargit son offre d'ETF obligataires

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management a lancé l’ETF JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS, un ETF en gestion active, qui offre une exposition diversifiée aux obligations mondiales. Celui-ci s’appuie sur une stratégie reconnue de J.P. Morgan AM, lancée pour la première fois en 2009 et qui compte déjà plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 août 2023.

Avec pour benchmark l'indice Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged, l'ETF JAGG offrira aux investisseurs une exposition cœur de portefeuille couvrant un large éventail d'opportunités : obligations d'États, d'entreprises, liées à l'État, des marchés émergents et titrisées sur 25 marchés en monnaie locale.

Géré par Myles Bradshaw, Iain Stealey et Linda Raggi, et s'appuyant sur une équipe de recherche mondiale composée de plus de 70 analystes quantitatifs et fondamentaux, JAGG utilisera une sélection de titres " bottom-up " et une allocation sectorielle " top-down ", tout en tirant parti des opportunités de valeur relative en effectuant une rotation entre les secteurs, dans le but de dépasser la performance de l'indice de référence de JAGG sur le long terme, net de frais.

L'ETF est classé dans la catégorie Article 8 de la réglementation européenne SFDR.