J.P. Morgan AM surpondère légèrement les actions

(AOF) - L’équipe Multi-Asset Solutions de J.P. Morgan AM livre ses opinions sur l’allocation d’actifs pour le premier trimestre 2024. Pour le gestionnaire d'actifs "l'année à venir devrait se caractériser par une prolongation du cycle économique, un ralentissement supplémentaire de l'inflation et le début d'un cycle d'assouplissement des taux. La forte impulsion budgétaire et les cycles de consommation étonnamment solides que les États-Unis ont connus en 2023 devraient s'atténuer, tandis que le cycle industriel et l'activité devraient s'améliorer en Asie et en Europe".

"Dans l'ensemble, ces facteurs laissent présager une croissance mondiale proche de la tendance, la poursuite d'un cycle asynchrone et des conditions financières moins restrictives - un environnement qui nous apparaît globalement favorable aux actions et aux obligations", souligne J.P Morgan AM.

Le gestionnaire d'actifs "prévoit une croissance de 1,8 % du PIB américain en 2024, sur fond de modération de l'inflation globale, qui devrait se rapprocher de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale (Fed) d'ici la fin de l'année. Cet environnement permet d'envisager des baisses de taux en 2024, comme annoncé par la Fed en décembre, ce qui pourrait être positif pour les actions et les obligations".

Selon lui, il n'est pas nécessaire d'avoir des prévisions de croissance ambitieuses pour que les actifs risqués poursuivent leur progression en 2024. En conséquence, il surpondère légèrement les actions, conserve un avis favorable à la duration et continue d'identifier des opportunités dans l'univers du crédit.