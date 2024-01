J.P Morgan AM : "les rendements devraient suivre une trajectoire baissière"

(AOF) - L’équipe Multi-Asset Solutions de J.P. Morgan AM livre ses opinions sur l’allocation d’actifs pour le premier trimestre 2024. Pour le gestionnaire d'actifs, "la perspective d'un cycle de baisse des taux en 2024 justifie une surpondération de la duration. À la suite de l'attitude plus conciliante récemment adoptée par la Fed, la trajectoire des rendements s'est clairement orientée à la baisse".

"Avec des rendements américains à 10 ans légèrement inférieurs à 4%, nous nous situons dans la partie basse d'une fourchette de 50 à 75 points de base dans laquelle nous devrions rester jusqu'à ce que les baisses de taux commencent réellement en 2024. Nous nous attendons ensuite à ce que les rendements suivent une trajectoire baissière", poursuit J.P Morgan AM.

Sa surpondération de la duration se concentre sur les États-Unis, ce qui offre également une protection dans le cas d'une croissance décevante. JP Morgan est "plus prudent en ce qui concerne l'Europe et le Japon, car le gestionnaire d'actifs doute que les taux européens baissent avant les taux américains. Les Bunds allemands semblent donc plus exposés à une remontée des rendements. Dans le même temps, il pense que la Banque du Japon relèvera ses taux et prendra de nouvelles mesures pour mettre un terme à ses achats d'obligations, ce qui exercera des pressions à la hausse sur les rendements des emprunts d'État japonais (JGB) au début de l'année 2024.

En outre, selon lui, "dans l'ensemble, les spreads du crédit sont peu élevés par rapport aux normes historiques, le spread du haut rendement (HY) américain se situant à 365 points de base et celui des obligations investment grade (IG) à 100 points de base.

"Nous observons toutefois des opportunités dans le crédit titrisé, le crédit 'crossover' (à la limite entre IG et HY) à échéance plus courte, ainsi que dans le crédit HY, qui continue à se négocier avec une décote par rapport aux valeurs nominales. En revanche, le crédit IG à échéance plus longue apparaît relativement cher. Si notre scénario de base se concrétisait en 2024, à savoir une croissance modérée sans récession, les rendements totaux du crédit pourraient continuer à offrir un portage intéressant", souligne J.P Morgan AM.