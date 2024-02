J.P Morgan AM : "les actions japonaises pourraient poursuivre leur marche en avant"

(AOF) - "La montée en puissance des actions japonaises a été l’une des tendances favorables sur les marchés actions mondiaux en 2023. D’autres catalyseurs vont-ils émerger ?", se demande J.P Morgan AM qui s’est penchée sur trois questions. Premièrement, l'enthousiasme récent du marché pour une meilleure gouvernance des entreprises va-t-il trop loin? Le gestionnaire d'actifs ne le pense pas. Les initiatives des investisseurs activistes et les rachats d'entreprises par effet de levier (buyout) augmentent progressivement et finiront par offrir de nombreuses opportunités.

Deuxièmement, la déflation est-elle terminée au Japon ? "Les entreprises disent que les augmentations de salaires seront durables. En 2024, les salaires devraient augmenter au rythme le plus rapide depuis 30 ans, une tendance qui devrait doper les dépenses et qui signe la fin de la déflation", explique J.P Morgan AM.

Dernier élément, l'inflexion potentielle du yen, qui semble très sous-évalué, présente-t-elle un risque pour les bénéfices ? C'est effectivement le cas, mais les bénéfices des entreprises japonaises sont désormais moins sensibles aux fluctuations des devises. Dans l'ensemble, les actions japonaises n'ont pas encore atteint leur pic de 1989 et les valorisations semblent encore raisonnables, note J.P Morgan AM.

"Elles pourraient donc poursuivre leur marche en avant. Au Japon, le rebond des titres value s'est révélé plus marqué que sur les autres grands marchés et nous tablons sur un retour en force des valeurs les plus performantes à long terme, qui figurent généralement en bonne place dans nos portefeuilles", conclut le gestionnaire d'actifs.