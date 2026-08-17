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J.P. Morgan abaisse la note de York Space à « neutre » après la révision à la baisse des prévisions pour 2026
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 11:02
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** J.P. Morgan abaisse la note de York Space

YSS.N de « surpondérer » à « neutre »

** Il réduit de plus de moitié son objectif de cours à 17 dollars, ce qui représente tout de même une hausse potentielle de 55,5 % par rapport au cours de clôture de vendredi; l'action recule légèrement à 10,89 dollars en pré-ouverture

** Vendredi, le fabricant de satellites a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 en raison d'un ralentissement dans l'attribution des marchés publics

** Selon JPM, le succès de York passe par une production à grand volume et une part de marché solide

** « York pourrait y parvenir… mais la voie à suivre n’est pas très claire pour l’instant, la société devant probablement faire face à une concurrence acharnée dans un environnement de contrats à livraison et quantité indéterminées (ID/IQ) »

** La recommandation moyenne de 10 analystes est « acheter »; le cours cible médian est de 32,5 $ – données compilées par LSEG

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