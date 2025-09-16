J.P. Morgan abaisse la note de Neumora, citant les défis posés par la mise au point de médicaments contre la dépression

16 septembre - ** J.P. Morgan réduit la notation de la société biopharmaceutique Neumora Therapeutics NMRA.O après que son principal médicament candidat, le navacaprant, n'a pas atteint les objectifs principaux et secondaires clés d'un essai de stade avancé pour traiter le trouble dépressif majeur

** NMRA a été rétrogradé de "neutre" à "sous-pondéré", J.P. Morgan s'attendant à ce que la performance de la société soit inférieure à celle de deux autres essais en phase finale qui sont "intrinsèquement à haut risque"

** Le courtier considère que la récente décision stratégique de la NMRA de se lancer dans l'obésité est ambitieuse mais prématurée, étant donné le stade précoce de développement de son médicament, le NMRA-215

** "Alors que la société se concentre sur des stratégies visant à optimiser/améliorer les chances de succès, nous considérons toujours le navacaprant comme un actif 'show-me' étant donné les défis historiques dans le domaine couplés à un mécanisme qui doit encore être prouvé dans la clinique" - J.P. Morgan

** 3 des 8 analystes évaluent l'action à l'achat ou à un niveau plus élevé, 4 la maintiennent et 1 la vend ou la vend fortement; leur prévision médiane est de 5 $ - données de LSEG

** À la dernière clôture, NMRA a baissé de 85,6 % depuis le début de l'année