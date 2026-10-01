J.P. Morgan abaisse la note d'Ethos Technologies à « neutre » ; le titre recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** L'action de la compagnie d'assurance-vie Ethos Technologies LIFE.O recule de 1,5% à 33 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché
** J.P. Morgan abaisse sa recommandation sur le titre de « acheter » à « neutre »
** La banque estime que « le rapport risque/rendement semble plus équilibré après la forte hausse du titre et que sa valorisation relative par rapport aux autres courtiers est devenue moins attractive, notamment compte tenu de la faible conversion des flux de trésorerie de LIFE »
** Huit des neuf courtiers attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, un seul recommande de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 35 dollars – données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action avait progressé de plus de 70% depuis son introduction en bourse fin janvier de cette année
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