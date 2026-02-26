 Aller au contenu principal
J.M. Smucker s'envole grâce à ses résultats du troisième trimestre et à son accord avec Elliott
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 février - ** Les actions de J.M. Smucker SJM.N augmentent de 11,6 % pour atteindre un sommet de plus de 10 mois de 119,01 $

** Les résultats trimestriels sont meilleurs que prévu, grâce à l'augmentation des prix nets du café et des sandwiches Uncrustables

** Nomination de deux dirigeants ayant une expérience de l'industrie financière et alimentaire, en accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre augmente de 7 % pour atteindre 2,34 milliards de dollars, contre des estimations de 2,32 milliards de dollars; le bénéfice par action ajusté de 2,38 dollars bat les estimations de 2,27 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 devrait augmenter de 3,5 % à 4,0 %, par rapport à la prévision de croissance précédente de 3,5 % à 4,5 %, en raison de l'impact estimé de l'incendie survenu dans son usine d'Emporia, au Kansas, en février

** Maintien de la prévision d'un bénéfice par action ajusté annuel de 8,75 à 9,25 dollars

** SJM a chuté de 11,2 % en 2025

