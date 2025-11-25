J.M. Smucker prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de l'inflation du café

J.M. Smucker SJM.N a prévu mardi un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes, car une hausse des coûts du café devrait comprimer sa marge, ce qui a fait reculer de 3% les actions du fabricant de produits alimentaires.

La société mère du café Folgers, qui importe du café vert principalement du Brésil et du Vietnam, a été touchée par les droits de douane élevés imposés par le président américain Donald Trump sur les importations brésiliennes cette année .

Les consommateurs américains, pénalisés par une inflation toujours élevée, optent également pour des produits de marque privée moins chers, ce qui nuit aux entreprises de produits alimentaires emballés telles que J.M. Smucker, Kraft Heinz KHC.O et Hormel Foods HRL.N .

Par ailleurs, la fermeture record du gouvernement américain a retardé le versement des salaires fédéraux et des allocations alimentaires, ce qui a ébranlé les consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les prix globaux de la société ont augmenté de 11 points de pourcentage, tandis que les volumes ont diminué de 6 points de pourcentage pour le trimestre terminé le 31 octobre.

Les volumes dans le secteur du café aux États-Unis, l'un des principaux générateurs de revenus, ont fait baisser les ventes nettes de 6 points de pourcentage, tandis que dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie, ils ont baissé de 8 points de pourcentage.

Les dirigeants, lors d'un appel après les résultats, ont déclaré que la société absorbait les tarifs douaniers sur le café et l'inflation sans augmenter les prix de son portefeuille de café au détail aux États-Unis cet hiver, ce qui entraînera des coûts supplémentaires d'environ 75 millions de dollars.

La semaine dernière, l'administration Trump a supprimé les droits de douane de 40 % sur les importations de produits agricoles en provenance du Brésil, y compris les grains de café vert, mais les analystes affirment que le bénéfice pourrait être obtenu au cours de l'année prochaine.

Les ventes nettes du fabricant de beurre de cacahuètes Jif ont augmenté de 2,6 % au deuxième trimestre pour atteindre 2,33 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement l'estimation moyenne des analystes de 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

J.M. Smucker a réduit ses prévisions de croissance des ventes nettes annuelles à une fourchette de 3,5 % à 4,5 %, au lieu de 3 % à 5 %. Il a également resserré son objectif de bénéfice de 8,75 à 9,25 dollars, de 8,50 à 9,50 dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 9,08 dollars.

Sur une base ajustée, elle a gagné 2,10 dollars par action, ce qui est conforme aux estimations des analystes.