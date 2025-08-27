 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 731,43
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J.M. Smucker manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison des prix élevés du café
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de café Folgers J.M. Smucker

SJM.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre mercredi, pénalisé par une hausse des coûts des matières premières et par les droits de douane américains.

La hausse de l'inflation a incité les entreprises de produits alimentaires emballés telles que J.M. Smucker et Conagra Brands CAG.N à augmenter les prix des produits pour tenter de compenser les coûts élevés des intrants, qui se sont aggravés en raison des dépenses liées aux tarifs douaniers depuis le début de l'année.

La hausse des prix a entraîné une baisse de la demande de produits pour J.M. Smucker, dont les actions ont chuté d'environ 7 % à la suite des résultats.

La société, qui importe du café vert principalement du Brésil et du Viêt Nam, avait prévenu en juin que la forte exposition de ce produit aux droits de douane nuirait à sa rentabilité.

Le fabricant de beurre de cacahuètes Jif achète environ 500 millions de livres de café vert chaque année et pourrait être confronté à des droits de douane de 50 % sur les importations brésiliennes , qui ont été relevés en juillet par rapport à un niveau antérieur de 10 %.

Le coût des produits vendus de J.M. Smucker au cours du trimestre clos le 31 juillet a augmenté de 23 % pour atteindre 1,64 milliard de dollars, ce qui a entraîné une perte trimestrielle de 43,9 millions de dollars sur la base des principes comptables généralement reconnus (GAAP).

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,90 $ par action pour le premier trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,93 $ par action, selon les données compilées par LSEG. Il y a un an, elle avait enregistré un bénéfice de 185 millions de dollars.

Toutefois, J.M. Smucker a relevé ses prévisions de croissance des ventes nettes annuelles à une fourchette de 3 % à 5 %, contre une prévision antérieure de 2 % à 4 %.

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
19,025 USD NYSE +1,22%
JM SMUCKER
105,575 USD NYSE -4,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers intallent le tapis rouge à la veille de l'ouverture de la 82e Mostra de Venise, le 26 août 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:45 

    Grand rendez-vous cinéma de la rentrée, le festival de Venise démarre mercredi avec son lot de stars glamour tout en promettant des œuvres très politiques avec un film sur la mort d'une petite fille à Gaza ou une chronique de l'ascension de Vladimir Poutine vers ... Lire la suite

  • Le militant des droits huamins Boniface Mwangi salue ses partisans après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, le 27 août 2025 à Nairobi, au Kenya ( AFP / SIMON MAINA )
    Kenya: un célèbre militant très critique du président Ruto annonce sa candidature pour 2027
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:16 

    Le président kényan William Ruto, qui brigue sa réélection en 2027, a depuis mercredi un nouvel adversaire : Boniface Mwangi, célèbre militant des droits humains et l'un de ses plus féroces critiques, a annoncé sa candidature au scrutin, quelques semaines après ... Lire la suite

  • Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en légère baisse avant les résultats de Nvidia
    information fournie par Reuters 27.08.2025 16:03 

    PARIS (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi avant les résultats de Nvidia attendus après la clôture des marchés. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 33,71 points, soit 0,07% à 45.384,36 points et le Standard & Poor's ... Lire la suite

  • Des soldats israéliens lors d'une opération à Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 27 août 2025 ( AFP / Jaafar ASHTIYEH )
    Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse
    information fournie par AFP 27.08.2025 15:51 

    L'armée israélienne a entamé mardi avant l'aube une vaste opération dans la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, mobilisant des dizaines de soldats et de blindés, selon des témoins et des responsables palestiniens. Cet "assaut (...) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank