J.M. Smucker manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison des prix élevés du café

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de café Folgers J.M. Smucker

SJM.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre mercredi, pénalisé par une hausse des coûts des matières premières et par les droits de douane américains.

La hausse de l'inflation a incité les entreprises de produits alimentaires emballés telles que J.M. Smucker et Conagra Brands CAG.N à augmenter les prix des produits pour tenter de compenser les coûts élevés des intrants, qui se sont aggravés en raison des dépenses liées aux tarifs douaniers depuis le début de l'année.

La hausse des prix a entraîné une baisse de la demande de produits pour J.M. Smucker, dont les actions ont chuté d'environ 7 % à la suite des résultats.

La société, qui importe du café vert principalement du Brésil et du Viêt Nam, avait prévenu en juin que la forte exposition de ce produit aux droits de douane nuirait à sa rentabilité.

Le fabricant de beurre de cacahuètes Jif achète environ 500 millions de livres de café vert chaque année et pourrait être confronté à des droits de douane de 50 % sur les importations brésiliennes , qui ont été relevés en juillet par rapport à un niveau antérieur de 10 %.

Le coût des produits vendus de J.M. Smucker au cours du trimestre clos le 31 juillet a augmenté de 23 % pour atteindre 1,64 milliard de dollars, ce qui a entraîné une perte trimestrielle de 43,9 millions de dollars sur la base des principes comptables généralement reconnus (GAAP).

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,90 $ par action pour le premier trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,93 $ par action, selon les données compilées par LSEG. Il y a un an, elle avait enregistré un bénéfice de 185 millions de dollars.

Toutefois, J.M. Smucker a relevé ses prévisions de croissance des ventes nettes annuelles à une fourchette de 3 % à 5 %, contre une prévision antérieure de 2 % à 4 %.