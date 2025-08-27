J.M. Smucker chute après un échec au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de J.M. Smucker

SJM.N , fabricant de beurre de cacahuètes, chutent de 2,36% à 107,90 $ en pré-marché, après que la société ait manqué ses estimations de bénéfices pour le 1er trimestre

** Les ventes de la société au 1er trimestre s'élèvent à 2 113,3 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2 115 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** SJM annonce un bénéfice par action ajusté de 1,90 $ pour le 1er trimestre, contre une estimation de 1,93 $

** La société déclare que les résultats du 1er trimestre reflètent la cession de certaines marques de valeur de Sweet Baked Snacks et des activités de Voortman

** SJM réitère également sa prévision d'un bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale de 8,5 à 9,5 dollars

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 0,42% depuis le début de l'année