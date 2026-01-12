J.Jill progresse après une baisse moins importante des ventes trimestrielles et des prévisions de hausse des bénéfices

12 janvier - ** Les actions du distributeur de vêtements pour femmes J.Jill JILL.N en hausse de 7,4 % à 16,06 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit une baisse moins importante des ventes au 4ème trimestre et un bénéfice de base ajusté plus élevé, citant une fin de saison des fêtes plus forte que prévu, dans le cadre des résultats préliminaires avant la conférence annuelle de l'ICR

** Les ventes nettes du 4ème trimestre devraient baisser de 4% à 6% par rapport à la prévision précédente de 5% à 7%

** JILL prévoit un Ebitda trimestriel ajusté de 5 à 6 millions de dollars, contre un objectif précédent de 3 à 5 millions de dollars

*jILL prévoit un Ebitda ajusté trimestriel de 5 à 6 millions de dollars, contre un objectif précédent de 3 à 5 millions de dollars * Réitère ses prévisions de ventes nettes annuelles en baisse d'environ 3 %; prévoit un Ebitda ajusté annuel de 82 à 83 millions de dollars, contre une prévision précédente de 80 à 82 millions de dollars

** Les actions ont chuté d'environ 50 % en 2025