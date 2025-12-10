J.Jill en baisse après des prévisions de ventes nettes annuelles inférieures aux estimations

10 décembre - ** Les actions du distributeur de vêtements pour femmes J.Jill JILL.N ont baissé d'environ 12 % à 14,57 $ dans les premiers échanges

** La société s'attend à ce que les ventes nettes annuelles soient en baisse d'environ 3 % par rapport à l'estimation des analystes d'une baisse de 1 % - données compilées par LSEG

** Les prévisions tiennent compte d'un impact d'environ 5 millions de dollars sur les coûts liés aux tarifs douaniers, sur la base des politiques tarifaires en vigueur au 9 décembre

** L'Ebitda ajusté du 4ème trimestre devrait se situer entre 3 et 5 millions de dollars en raison de la pression croissante sur les marges, des promotions élevées et de l'augmentation du coût des marchandises vendues

** JILL prévoit une baisse du chiffre d'affaires net du 4ème trimestre comprise entre 5% et 7%, contre une hausse estimée à 0,61%

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 150,5 millions de dollars, contre 149,8 millions de dollars estimés

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 40% depuis le début de l'année