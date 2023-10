Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: vers une nouvelle option de soin du cancer prostatique information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude de phase 3 montrant que le niraparib + l'acétate d'abiratérone + prednisone a amélioré la survie globale (SG) et montré une tendance favorable dans le délai avant la chimiothérapie cytotoxique (TCC) chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) avec des altérations BRCA.



L'étude a inclus 225 patients atteints de mCRPC BRCA-positif (la plus grande population étudiée à ce jour), où 113 patients ont été randomisés pour recevoir du niraparib + AAP (soit acétate d'abiratérone et prednisone) et 112 patients ont été assignés au placebo + AAP.



'La survie globale observée est prometteuse pour les patients atteints de mCRPC muté avec BRCA, une population plus susceptible de connaître de mauvais résultats', a déclaré Kim Chi, oncologue médical au BC Cancer - Vancouver et chercheur principal de l'étude.



' Ces données, avec des signaux clés d'amélioration de la survie globale, de la progression de la maladie et des mesures de la qualité de vie, soulignent l'importance de cette nouvelle option de traitement pour les patients', ajoute le chercheur.





