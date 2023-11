Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: va solliciter la FDA pour son robot chirurgical Ottava information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech a annoncé aujourd'hui son intention de demander à la FDA une exemption de dispositif expérimental (IDE) pour le système chirurgical robotisé Ottava au 2nd semestre.



L'exemption relative aux dispositifs expérimentaux (IDE) permet au dispositif expérimental d'être utilisé dans une étude clinique afin de collecter des données sur la sécurité et l'efficacité.



Selon J&J, le dispositif Ottava réinvente l'expérience chirurgicale: le système est conçu pour créer de l'espace dans la salle d'opération, simplifier les flux de travail complexes, et permettre la flexibilité des approches cliniques.



Conçu pour s'intégrer parfaitement au bloc opératoire pour de nouvelles expériences cliniques, Ottava intègre quatre bras robotisés dans une table chirurgicale de taille standard.



Sa conception supprime les obstacles au mouvement et à la collaboration dans les salles d'opération robotisées et offre aux équipes chirurgicales la liberté et la flexibilité nécessaires pour s'adapter aux flux de travail cliniques et aux besoins individualisés des patients.





