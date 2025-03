J&J: va présenter de nouvelles données à l'ELCC information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson va présenter de nouvelles données en oncologie lors de l'édition 2025 du Congrès européen sur le cancer du poumon (ELCC).



Le groupe va annoncer les résultats de la survie globale (SG) de l'étude de phase 3 MARIPOSA évaluant RYBREVANT (amivantamab-vmjw) plus LAZCLUZE TM (lazertinib) par rapport à l'osimertinib dans le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avec mutation EGFR.



' Ces données de survie globale les plus récentes et les plus convaincantes pour le traitement de première ligne avec RYBREVANT et LAZCLUZE changent fondamentalement les discussions sur le traitement et transforment les attentes quant à la durée de vie des patients. ' a déclaré Yusri Elsayed, M.D., M.H.Sc., Ph.D., responsable mondial du domaine thérapeutique, Oncologie, Johnson & Johnson Innovative Medicine.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 163,045 USD NYSE +0,03%