J&J: va présenter de nouvelles données à l'AUA information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 16:17









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson va présenter de nouvelles données en oncologie dans le traitement du cancer de la vessie lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Urological Association (AUA), qui se tiendra du 26 au 29 avril à Las Vegas.



La monothérapie TAR-200 présente la réponse complète la plus élevée avec des avantages durables dans les données à 12 mois de l'étude de phase 2b SunRISe-1 (cohorte 2).



Le groupe va présenter les premiers résultats de la cohorte 4 de l'étude de phase 2b SunRISe-1 qui montrent le potentiel de la monothérapie de TAR-200 chez les patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque uniquement papillaire.



Le cancer de la vessie se classe parmi les dix cancers les plus courants dans le monde, touchant près d'un million de personnes chaque année, indique le groupe.



'Le TAR-200 délivre un médicament soutenu directement dans la vessie et, dans un cadre préclinique, il a été démontré qu'il permet une profondeur de pénétration à travers les couches de tissu de la vessie' explique J&J.



' Le TAR-200 offre une nouvelle approche, les données cliniques montrant un taux de réponse complète impressionnant, ce qui signifie que le cancer était indétectable après le traitement. La durée très attendue de 12 mois des résultats de la réponse de notre étude de cohorte 2, SunRISe-1, soutient davantage la possibilité pour les patients de ne pas développer de cancer pendant une période cliniquement significative' a déclaré Yusri Elsayed, M.D., M.H.Sc., Ph.D., responsable mondial du domaine thérapeutique, Oncologie, Johnson & Johnson Innovative Medicine.





