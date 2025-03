J&J: une étude démontre l'efficacité du cathéter dual energy information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:02









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech rapporte qu'une étude intitulée 'SmartfIRE' a démontré une efficacité à 12 mois de 86,9 % du cathéter 'Dual Energy THERMOCOOL SMARTTOUCH SF' chez les patients respectant strictement le protocole d'ablation recommandé, ainsi qu'une amélioration significative de la qualité de vie



Présentées à l'occasion du congrès de l'European Heart Rhythm Association, les données mettent également en avant une amélioration de la qualité de vie et une réduction de l'utilisation des soins de santé, avec une diminution significative de l'usage des antiarythmiques.



Combinant ablation par champ pulsé et radiofréquence, ce cathéter a obtenu le marquage CE en décembre 2024.





