J&J: une alternative à la fluoroscopie validée par la FDA information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 16:53

(CercleFinance.com) - J&J annonce que Biosense Webster, spécialiste mondial du traitement de l'arythmie cardiaque (et qui fait partie de Johnson & Johnson MedTech) a reçu l'approbation de la FDA pour l'utilisation de plusieurs produits de son portefeuille d'ablation cardiaque sans recourir à la fluoroscopie.



Pour rappel, la fluoroscopie est un procédé d'imagerie médicale qui affiche une image radiographique continue sur un moniteur. Cette technique peut exposer à des doses de rayonnement relativement élevées, en particulier pour les procédures interventionnelles complexes qui nécessitent une fluoroscopie pendant une longue période



Grâce à l'approbation de la FDA, un certain nombre de produits - cathéters, gaine de guidage... - pourront être utilisés sans fluoroscopie, réduisant ainsi l'exposition aux rayonnements.



' Ce changement approuvé par la FDA souligne que l'écosystème intégré Biosense Webster, ancré par le système de cartographie et de navigation CARTO® 3, ainsi que nos cathéters de diagnostic et de traitement, permet des flux de travail sans fluoroscopie, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité des procédures d'ablation cardiaque ', a commenté Jasmina Brooks, présidente de Biosense Webster.



'Notre nouvelle approche [...] nous a aidés à obtenir l'approbation réglementaire pour notre flux de travail alternatif à la fluoroscopie, et je suis impatient d'utiliser cette approche à l'avenir pour réduire les coûts d'étude et atteindre jalons réglementaires plus rapides' a ajouté déclaré Anthony Hong, vice-président chargé de la Recherche préclinique et clinique et des Affaires médicales chez Johnson & Johnson.