J&J: sollicite l'EMA pour une AMM élargie du Tremfya

(CercleFinance.com) - Janssen-Cilag International NV, une société Johnson & Johnson, a annoncé aujourd'hui avoir soumis des demandes à l'Agence européenne des médicaments (EMA) visant à étendre la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de Tremfya (guselkumab) afin d'inclure le traitement des patients adultes atteints de colite ulcéreuse et les patients atteints de la maladie de Crohn.



'Les personnes atteintes de maladies chroniques à médiation immunitaire telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn passent souvent un temps considérable à passer d'un traitement à l'autre à la recherche d'un soulagement et d'une rémission durable', a déclaré David Lee, à la tête de la division Global Immunology Therapeutic chez Janssen.



' Cette soumission constitue une étape importante dans notre mission visant à développer des thérapies nouvelles et efficaces pour les millions de personnes dans le monde vivant avec la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn et qui présentent des symptômes persistants et débilitants', a-t-il ajouté.





