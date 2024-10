Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: sollicite l'EMA dans le traitement du myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 15:01









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que sa filiale Janssen-Cilag International a sollicité l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour étendre l'indication de la formulation sous-cutanée de Darzalex (daratumumab) en combinaison avec le bortézomib, la lénalidomide et la dexaméthasone (D-VRd) dans le cadre du traitement des patients adultes nouvellement diagnostiqués avec un myélome multiple (NDMM).



Cette demande repose sur les résultats d'une étude de phase 3 ayant montré une réduction de 43 % du risque de progression ou de décès avec D-VRd par rapport au régime VRd seul, et une amélioration des réponses durables chez les patients non éligibles à la greffe.



Selon Craig Tendler, vice-président du développement clinique dans la branche Innovative Medicine de J&J, ces données s'ajoutent à l'ensemble des preuves en faveur du daratumumab sous-cutané dans le myélome multiple nouvellement diagnostiqué, et 'démontrent le bénéfice potentiel de ce schéma thérapeutique quadruplet pour les patients nouvellement diagnostiqués, quelle que soit leur éligibilité à la greffe', indique-t-il en substance.







