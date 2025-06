J&J: résultats prometteurs contre le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3 évaluant la combinaison niraparib + abiraterone acétate + prednisone (AAP) chez des patients atteints de cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC) avec altérations de réparation par recombinaison homologue (HRR).



L'essai a atteint ses objectifs principaux, montrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression radiographique (rPFS) et du délai avant progression symptomatique, ainsi qu'une tendance favorable en survie globale.



Ces résultats, présentés à l'ASCO 2025, marquent la première démonstration d'un bénéfice clinique avec une combinaison basée sur un inhibiteur de PARP dans le mCSPC, soutenant l'intérêt du dépistage génétique pour orienter les traitements personnalisés.





