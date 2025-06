J&J: résultats positifs pour Darzalex Faspro dans le myélome information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que le Darzalex Faspro, en association avec trois autres médicaments (D-VRd), améliore la survie sans progression (PFS) et atteint des taux élevés de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD) chez les patients nouvellement diagnostiqués avec un myélome multiple, quel que soit leur statut de greffe.



Dans l'étude PERSEUS (patients éligibles à la greffe), plus de la moitié des patients ont conservé une MRD négative pendant 24 mois, contre 22,6 % dans le groupe contrôle, avec un taux de survie sans progression de 95,3 % à 48 mois.



Dans l'étude CEPHEUS (patients inéligibles à la greffe), le schéma D-VRd a permis à 60,4 % des patients d'atteindre une MRD négative contre 39,3 % sous VRd seul, traduisant une amélioration significative des réponses profondes et durables.



Les bénéfices cliniques se maintiennent également chez les patients à haut risque cytogénétique, et les profils de sécurité restent conformes à ceux déjà connus.



Johnson & Johnson renforce ainsi la place de Darzalex Faspro comme traitement de première ligne du myélome multiple.





