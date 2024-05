Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: résultats positifs dans le cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé vendredi des résultats encourageants issus d'une étude de phase 2b évaluant l'efficacité et l'innocuité de la monothérapie expérimentale TAR-200 chez les patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque (HR-NMIBC) ne répondant pas au BCG et atteints d'un carcinome in situ, qui ne sont pas éligibles ou refusent une cystectomie radicale.



' Le taux de réponse complète élevé et la durabilité des réponses observées chez les patients traités par TAR-200 soulignent le potentiel de cette approche thérapeutique pour les patients atteints de HR-NMIBC ne répondant pas au BCG ', a déclaré Joseph Jacob, du département d'urologie de l'Upstate Medical University et auteur de l'étude.



' Ces résultats renforcent le potentiel du TAR-200 à transformer le paysage thérapeutique et notre engagement continu à répondre aux besoins non satisfaits des patients confrontés à cette maladie difficile', a ajouté Christopher Cutie, vice-président responsable du secteur des maladies liées au cancer de la vessie chez Johnson & Johnson Innovative.





