J&J: résultats encourageants pour le Balversa

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les résultats d'une analyse intermédiaire d'une étude de phase 3 évaluant le traitement par Balversa® (erdafitinib) par rapport à la chimiothérapie chez des patients atteints d'un carcinome urothélial (CU) et d'une croissance de fibroblastes avec altération du gène du récepteur du facteur (FGFR) ayant déjà reçu un traitement antérieur (PD-[L]1).



Le laboratoire fait savoir que dans cette cohorte, l'étude a atteint son critère principal de survie globale (SG) et a réduit le risque de décès de 36%.



Suite à l'approbation accélérée de Balversa® en 2019, ces données de confirmation ont été présentées dans une session de présentation de dernière minute lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).







